Erik ten Hag, novo treinador do Manchester United, sem hesitação: "Ronaldo? Golos!"

Novo técnico do Manchester United conta com Ronaldo para bater Manchester City e Liverpool

O novo treinador do Manchester United, o neerlandês Erik ten Hag, confirmou contar com Cristiano Ronaldo para tentar pôr fim à hegemonia de Manchester City e Liverpool no futebol inglês.

"Ronaldo? Golos!", respondeu repetidamente, quando questionado sobre o que poderia esperar do capitão da seleção portuguesa, que fará 38 anos na próxima temporada, durante a conferência de imprensa de apresentação como novo responsável técnico dos red devils.

Para o ex-treinador do Ajax, de 52 anos, o bicampeão inglês, Manchester City, e o Liverpool, vice-campeão da Premier League e finalista da Liga dos Campeões, são equipas admiráveis, "mas todas as eras podem chegar ao fim".

"Estou desejoso de competir com eles", afirmou o novo treinador do United, sexto classificado da Premier League e, portanto, fora da "Champions" em 2022/23.

O emblema de Manchester, no qual alinham ainda Bruno Fernandes e Diogo Dalot, nunca mais foi campeão inglês desde a saída do lendário manager escocês Alex Ferguson, em 2013, sendo o neerlandês o quinto treinador nomeado desde então.

Para Ten Hag, "é um projeto que precisa de tempo", mas há vontade de "ganhar todos os jogos", pois "o clube tem uma grande História e futuro".