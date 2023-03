"Erik ten Hag não se importou andar pelas minas de Cristiano Ronaldo"

Dois antigos companheiros e amigos do atual treinador do United realçam a personalidade do técnico neerlandês.

Erik ten Hag está a protagonizar uma boa temporada de estreia no comando técnico do Manchester United, com destaque para a conquista a Taça da Liga inglesa, numa final ganha ao Newcastle (2-0) no passado fim de semana. O arranque do ex-treinador do Ajax não foi fácil, sobretudo tendo em conta a polémica com Cristiano Ronaldo, que ditou a saída do craque português, agora no Al Nassr, da Arábia Saudita.

Hans Kraay, antigo jogador neerlandês, jogou ao lado de Erik ten Hag no De Graafschap, e destaca o mérito do antigo companheiro de equipa. "Erik merece esse sucesso no United. As pessoas não percebem que ele teve que passar por campos minados no United nos primeiros cinco meses", afirmou, citado pelo jornal Mirror. "Para começar, foi um caos no clube, e havia as minas colocadas por Cristiano Ronaldo. Erik foi para o United porque viu o potencial e o desafio. Sabe o que Van Gaal disse para Ten Hag, não sabe? 'Erik, é uma grande confusão no United, não vás para lá'", lembrou Clemens Zwijnenberg, que conhece Ten Hag desde que ambos passaram pelos escalões de formação do Twente.

"Erik não se importou andar pelas minas terrestres de Cristiano. O que é ótimo em Erik é que ele tem os pés no chão. Ele não quer ser um treinador relâmpago como alguns. Ele não é como José Mourinho. No primeiro dia de treino, ele queria ir na sua van com seus próprios cones na parte de trás. Isso resume o que ele é", apontou ainda.

Ten Hag, 53 anos, chegou a Old Trafford após épocas de sucesso no Ajax, com destaque para a conquista de três campeonatos.