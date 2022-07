Erik ten Hag é claro: "Cristiano Ronaldo não está à venda"

Internacional português não iniciou a pré-temporada junto dos red devils devido a "motivos familiares"

Cristiano Ronaldo é um tema a escaldar para os lados de Old Trafford. Depois de o internacional português ter falhado o arranque dos trabalhos de pré-época devido a "motivos familiares" e de a Imprensa britânica ter avançado a sua vontade em sair do clube mediante a chegada de uma proposta que lhe permita jogar a Liga dos Campeões, Erik ten Hag garantiu esta segunda-feira que conta com CR7.

"Cristiano não está à venda, faz parte dos nossos planos. Ele não está connosco devido a problemas pessoais, mas estamos a contar com Cristiano Ronaldo para esta temporada. Como fazê-lo feliz? Não sei, mas estou ansioso por trabalhar com ele", garantiu o novo treinador dos red devils, em conferência de imprensa.

O técnico neerlandês revelou que falou com o astro português, de 37 anos, antes de a Imprensa internacional avançar a sua vontade de sair, acrescentando que Ronaldo, nessa interação, mostrou-se focado em voltar a ter motivos para festejar com a camisola do United.

"Eu falei com Cristiano Ronaldo antes desse tópico surgir. Tivemos uma boa conversa e ele não me disse que queria ir embora. Queremos atingir sucesso juntos".

Ten Hag foi também questionado sobre o estado da operação de Frenkie de Jong, mas o técnico recusou falar sobre um jogador que ainda pertence ao Barcelona.

"Queremos incorporar os jogadores certos. Temos um plantel muito bom e estamos a desenvolver a nossa maneira de jogar", adiantou.