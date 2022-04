Erik ten Hag autoriza saída de Cristiano Ronaldo do Manchester United, dizem em Inglaterra

Ainda não é oficial, mas a imprensa internacional dá como certa a ida de Erik ten Hag para o Manchester United. E o tabloide Daily Strar adianta que o treinador autoriza que Cristiano Ronaldo seja transferido.

Erik ten Hag não foi ainda oficializado como treinador do Manchester United. Porém, a imprensa internacional dá como garantido que será o atual técnico do Ajax a rumar a Old Trafford. E o jornal inglês Daily Star diz mais: o neerlandês autorizou Cristiano Ronaldo a ser vendido no final da temporada.

Segundo o tabloide inglês, o avançado português não entra nos planos do futuro treinador dos red devils.

O jornal espanhol AS, no entanto, garante esta quinta-feira que o objetivo de CR7 é continuar no Manchester United.