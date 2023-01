Jorge Mendes já não é o representante de Cristiano Ronaldo

Craque português foi esta terça-feira apresentado como reforço do Al Nassr, numa mudança conduzida por Ricardo Regufe.

Cristiano Ronaldo Ronaldo foi apresentado esta terça-feira como reforço do Al Nassr, numa nova aventura na carreira que já não teve o dedo de Jorge Mendes, empresário que até há pouco dirigia os destinos da carreira do craque português.

O jornal Público salienta que Ronaldo deixou de ser representado pelo agente português após a rescisão de contrato com o Manchester United, ocorrida pouco antes do arranque do Mundial do Catar, e foi Ricardo Regufe, amigo e "personal manager" do craque, que foi instruído, após a prova no Catar, a contactar o Al Nassr no intuito de saber se o interesse manifestado em novembro, e na altura comunicado por Jorge Mendes, se mantinha. O interesse, como se sabe, deu agora em casamento.

Cristiano Ronaldo, de 37 anos, ruma ao futebol saudita após ter rescindido contrato com os ingleses do Manchester United, que representou uma segunda vez em 2021/22 e 2022/23, após uma primeira passagem (2003/2009).

Antes de iniciar o Mundial'2022, Ronaldo, que foi formado no Sporting e, entre as duas passagens pelos ingleses, representou Real Madrid (2009/2018) e Juventus (2018/2022), assumiu sentir-se "traído" e desrespeitado nos red devils, ao serviço dos quais marcou 145 golos em 346 jogos.

Com 194 jogos pela seleção principal de Portugal, e 118 golos, junta-lhes 451 tentos pelo Real Madrid, em "apenas" 438 encontros, e cinco pelo Sporting, em 31 jogos.

Atualmente orientado pelo francês Rudi Garcia, e com o brasileiro Talisca (ex-Benfica) e o camaronês Aboubakar (ex-FC Porto), o Al Nassr ocupa o primeiro lugar da Liga saudita, após 11 jornadas, com 26 pontos, mais um do que o Al Shabab, que tem menos um jogo.

O Al Nassr soma nove títulos de campeão saudita, o último dos quais em 2018/19.

TÍTULO E NOTÍCIA CORRIGIDOS ÀS 21H55