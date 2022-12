Em menos de 24 horas, Ronaldo colocou o Instagram do Al-Nassr com mais 3 milhões de seguidores

Antes do anúncio da contratação de Cristiano Ronaldo, a conta de Instagram do Al-Nassr tinha 834 mil seguidores. Agora está com mais de 4,2 milhões.

O efeito mediático de Cristiano Ronaldo já se faz sentir, como toda a gente esperava, nas redes sociais do Al-Nassr. A contratação do avançado português foi anunciada na noite de sexta-feira, pouco depois das 21h00 portuguesas. Nessa altura, o clube saudita tinha, sensivelmente, 834 mil seguidores na conta da rede social Instagram. Às 13h40 deste sábado, hora a que esta notícia foi escrita, 4,2 milhões de pessoas já seguiam o emblema saudita.

Trata-se de um aumento de cerca de 3,4 milhões de seguidores.

No Twitter, a "explosão" não foi muito diferente: o tweet que anunciava a contratação do português reuniu 250 mil "likes" em comparação com a média de 10 mil interações dos anteriores.

E uma coisa é certa: este número vai continuar a aumentar... tanto no Instagram como em todas as outras redes sociais do Al-Nassr.