Em Itália dizem que Ronaldo está de saída do United e apontam dois clubes interessados

Ronaldo tem mais uma época de contrato com o United

Internacional português estará à procura de uma nova equipa.

Cristiano Ronaldo é notícia esta sexta-feira em Itália. De acordo com o jornal "La Repubblica", o craque português está de saída do Manchester United e existem dois interessados no jogador.

Segundo as mesmas informações, tanto a Roma de José Mourinho como o Sporting têm vindo a acompanhar a situação do internacional luso.

"Ronaldo procura uma nova equipa, um novo início. A passagem pelo United chegou ao fim", escreve o jornal italiano, que garante que o projeto de Erik ten Hag não agrada ao craque.

"Jorge Mendes e as vantagens fiscais poderiam favorecer os giallorossi, que, no entanto, entre os problemas para o Fair Play Financeiro da UEFA e o salário de 23 milhões de euros, estão a lutar financeiramente para sustentar o negócio. Em pano de fundo, há o regresso ao Sporting", pode ler-se no "La Repubblica".