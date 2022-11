Em Inglaterra garantem: jogadores do Manchester United querem saída de Ronaldo

Jornal Daily Mail escreve que o plantel do Manchester United não ficou agradado com a entrevista de Cristiano Ronaldo e espera que o português saia do clube ainda antes do final do Mundial'2022.

A entrevista que Cristiano Ronaldo deu ao jornal the Sun não caiu bem no Manchester United, na direção, no treinador... e também no plantel. Os jogadores não gostaram das declarações do avançado português e, segundo o jornal inglês Daily Mail, querem que CR7 deixe Old Trafford ainda antes da final do Mundial'2022.

A publicação refere que Ronaldo "queimou as pontes" com a equipa na sequência desta entrevista e o plantel dos red devils espera que o madeirense não volte a jogar pelo clube.

A imprensa inglesa também noticiou nos últimas dias que o Manchester United e Ten Hag partilham da mesma opinião e querem a saída do avançado em breve.