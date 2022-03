Em Inglaterra elaboram uma lista de cinco possíveis destinos para Ronaldo

Ausência do craque do dérbi de Manchester faz correr muita tinta.

A ausência de Cristiano Ronaldo do dérbi de Manchester é um tema que continua a dar muito que falar. Ralf Rangnick, treinador dos red devils justificou a ausência do capitão da Seleção Nacional com questões físicas, mas nem todos se mostram convencidos.

"Tenho de acreditar no meu departamento médico. O médico veio ter comigo na sexta-feira de manhã, antes do treino, e disse-me que Cristiano Ronaldo não podia treinar por causa de alguns problemas nos músculos da anca. Aconteceu a mesma coisa no sábado", disse Rangnick.

Katia Aveiro, uma das irmãs de CR7, colocou um "like" numa publicação das redes sociais que refere que o avançado se encontra bem fisicamente e apenas não alinhou frente aos citizens por questões técnicas e táticas. Uma situação que não passou em claro pela imprensa internacional.

O diário sensacionalista "The Sun" salienta que este é mais um capítulo da má relação entre o português e Rangnick e chega mesmo a elaborar uma lista de cinco possíveis destinos para Ronaldo prosseguir a carreira. A começar pelo Sporting, onde deu os primeiros passos como profissional, antes de rumar ao Manchester United de Alex Ferguson. O PSG, agora com Messi nas fileiras, surge também no lote de possibilidades, assim como Real Madrid, naquele que seria um regresso, e Bayern de Munique, onde a permanência de Lewandowski não é tida como certa. Por úlltimio, o "The Sun" indica o Inter de Miami, clube norte-americano que tem como homem forte David Beckham, antigo companheiro de CR7.