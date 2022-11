Em Inglaterra dizem que Ronaldo pode atrapalhar contratação de Bellingham: perceba como

Saída de Ronaldo colocaria como máxima prioridade a contratação de um ou dois avançados.

O Manchester United estará atento à situação de Jude Bellingham, médio do Borussia Dortmund. No entanto, em Inglaterra dizem que uma possível contratação do jovem de 19 anos poderá ter como "obstáculo" a saída de Cristiano Ronaldo, em janeiro ou no final da temporada.

Pois bem, de acordo com o "Manchester Evening News", uma possível saída do internacional português colocaria como prioridade máxima a contratação de um ou dois avançados por parte dos "red devils", tendo em conta os problemas físicos recentemente apresentados por Anthony Martial, deixando assim para segundo plano o reforço do miolo.

Quem provavelmente agradecerá são os restantes "candidatos" a obter os serviços do jogador, seguido por Real Madrid, Liverpool e Manchester City, por exemplo.