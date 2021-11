Em Inglaterra dizem que Ronaldo está "chocado" com o atual Manchester United

Balneário perde a confiança em Solskjaer, assegura o "Daily Mail".

A derrota caseira, por dois golos sem resposta, no dérbi com o City, acentuou o tom o das críticas a Solskjaer, treinador dos red devils. A imprensa inglesa volta a abordar a frágil situação do norueguês em Old Trafford e denota um balneário revoltado com os métodos do técnico.

Segundo escreve o jornal "Daily Mail", vários elementos do plantel já não escondem a insatisfação com Solskjaer, entre eles as figuras Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo.

No que toca ao médio português, a publicação assegura que que se trata de um dos jogadores que considera não receber indicações da forma mais clara possível, apontado, por isso, o dedo ao plano de jogo elaborado pelo antigo avançados. A juventude e inexperiência dos membros da equipa técnica também é mencionada pelo "Daily Mail".

Já relativamente a CR7, o jornal chega a utilizar o termo "chocado" para evidenciar a forma como o capitão da Seleção Nacional consta a quebra de qualidade na atual equipa, quando comparada com aquelas das quais fez parte em Old Trafford, antes da saída para o Real Madrid.

Com 11 jornadas realizadas, o Manchester United ocupa a sexta posição da Premier League, com 17 pontos, a nove do líder Chelsea.