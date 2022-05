Em Inglaterra asseguram que Ten Hag quer a continuidade de Ronaldo

O próximo treinador dos Red Devils já terá dado o aval à permanência do astro português apesar da revolução que tem planeada

Serão várias as saídas e entradas no plantel do Manchester United na época de 2022/2023, pelo que se espera uma autêntica revolução no clube inglês a que se junta o treinador, Erik Ten Hag. Segundo informa o The Telegraph, o neerlandês quer a continuidade de Cristiano Ronaldo na próxima época, apesar dos rumores de um possível regresso ao Real Madrid.

Ronaldo tem sido um dos melhores elementos de uma equipa que esteve aquém das expectativas este ano, sendo o melhor marcador com 24 golos. Ten Hag já sabe que não vai contar com nomes como Pogba, Cavani ou Lingard e não quer juntar o português a esse lote.

Em caso de permanência no clube, Ronaldo irá falhar a presença na próxima edição da Liga dos Campeões, algo raro, visto que o português tem sido uma presença recorrente ao longo das últimas duas décadas, sendo o melhor marcador de sempre da liga milionária, cujo troféu já levantou por cinco vezes.