Em Inglaterra apontam três clubes atentos ao futuro de Cristiano Ronaldo

Continuidade em Manchester na próxima época é tida como incerta.

Cristiano Ronaldo marcou na vitória (2-0) do Manchester United frente ao Brighton, assim como Bruno Fernandes, mas os rumores em torno do craque português continuam. A alegada má relação com o treinador Ralf Rangnick tem sido muito falada e a possibilidade de deixar o clube no final da época, sobretudo se não alcançar uma vaga para a Champions, é tida como forte.

O jornal "The Sun" escreve que há três clubes atentos ao futuro do craque português: PSG, Bayern de Munique e Roma. Este último tem José Mourinho como treinador e ambos trabalharam juntos no Real Madrid.

Após o jogo frente ao Brighton, CR7 deixou uma mensagem nas redes sociais, destacando o regresso aos triunfos, o trabalho que há pela frente e realçando que "o resto é apenas barulho."