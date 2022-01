Em Inglaterra apontam o factor que determinará a continuidade de Ronaldo no United

Internacional português está preocupado com o atual momento dos "red devils".

Já em diversas ocasiões se falou na possibilidade de Cristiano Ronaldo terminar mais cedo do que o previsto a sua segunda passagem pelo Manchester United.

De acordo com o jornal "The Sun", o craque português poderá mesmo deixar os "red devils" caso o clube não consiga garantir a presença na próxima edição da Liga dos Campeões. Os representantes de Ronaldo já terão conversado com Richard Arnold, que será o novo chefe executivo do clube inglês a partir de fevereiro.

Ronaldo assinou até 2023 com o Manchester United, mas os representantes já terão passado a mensagem de que o jogador está preocupado com o desempenho na atual temporada - os "red devils" ocupam neste momento o sétimo lugar da Premier League.

O próprio já fez questão de dizer publicamente que não aceita que a "mentalidade seja pensar abaixo do terceiro lugar".