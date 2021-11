Em Inglaterra admitem a hipótese de Ronaldo deixar o United mais cedo

Não apuramento para a Champions pode originar o fim da ligação.

Uma temporada abaixo do esperado até ao momento tem sido o mote para muita especulação em torno do Manchester United. A saída de Solskjaer do comando técnico tem sido indicada como possibilidade e até Ronaldo, segundo a imprensa inglesa, está "chocado" com o atual estado do clube, quando comparado com os anos dourados que viveu em Old Trafford antes de rumar a Madrid.

No que toca ao craque português, o jornal "Express" escreve esta terça-feira que o capitão da Seleção Nacional pode mesmo pedir para deixar o clube caso os red devils não se apurem para a próxima edição da Champions e sejam, por exemplo, relegados para a Liga Europa.

Ronaldo, 36 anos, assinou no início desta época um contrato válido até 2023, tendo, portanto, mais uma temporada de vínculo com o emblema de Manchester. Leva nove golos em 12 jogos até ao momento, mas a campanha da equipa na Premier League tem desiludido: sexto lugar após 11 jornadas, com 17 pontos.