Em Espanha garantem: Benzema telefonou a Cristiano Ronaldo

Avançado francês terá recolhido informações sobre a Arábia Saudita.

Alguns nomes sonantes do futebol mundial têm sido apontados à Arábia Saudita, tendo sido, recentemente, disso exemplo Karim Benzema. O jornal As dá destaque ao assunto este sábado e informa que o avançado francês do Real Madrid telefonou a Cristiano Ronaldo no sentido de recolher informações sobre aquele país asiático, depois de ter recebido uma proposta do Al Ittihad.

A publicação acrescentou que Ronaldo, antigo companheiro de Benzema no Real Madrid e agora no Al Nassr, forneceu excelentes indicações, ainda que o negócio, ao que parece, não tenha ido para a frente. "No momento, estou aqui [em Madrid]. Desfruto cada dia. Temos um jogo importante no domingo. Falar com os adeptos do Real Madrid? Falar sobre o quê? Falar do meu futuro? Quem está a falar é a internet, e a realidade não é o que está na internet", disse recentemente Benzema, ainda que o As assegure que tenha havido um princípio de acordo.

Quanto a Ronaldo, falhou a conquista do título saudita, mas está apostado nessa conquista na próxima temporada. Terminou a temporada com 14 golos em 19 jogos pelo Al Nassr.