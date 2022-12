Em Espanha dizem que Ronaldo voltou aos treinos numa casa que bem conhece

Ronaldo marcou um golo, de penálti, no Mundial do Catar

Capitão da Seleção Nacional terá passado esta quarta-feira pelo centro de treinos do Real Madrid, onde se exercitou a pensar no futuro. Está atualmente sem clube.

Terminada a participação de Ronaldo no Mundial, é com expectativa que se aguarda pelo próximo passo do capitão da Seleção Nacional, que rescindiu com o United, e esta quarta-feira surgiu a notícia em Espanha de que o craque treinou no centro de treinos do Real Madrid.

Segundo adiantou o portal Relevo, CR7 teve a permissão do clube merengue, onde foi muito feliz, para se exercitar numa casa que conhece muito bem, embora o tenha feito num local diferente daquele onde trabalha o principal plantel merengue.

Ronaldo, recorde-se, não regressou a Portugal no avião que transportou a comitiva do Catar, assim como outros nove jogadores, depois da derrota (1-0) frente a Marrocos, no passado sábado, para os quartos de final do Mundial.