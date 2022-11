Em Espanha apontam duas fortes hipóteses para o futuro de Ronaldo

Jornal Marca escreve que o capitão da Seleção Nacional pode rumar à Arábia Saudita ou ao Newcastle.

Anunciada a rescisão de contrato com o Manchester United, o futuro de Ronaldo será, assim se espera, um tema forte nos próximos dias, isto enquanto o craque representa a seleção portuguesa no Mundial do Catar. Aliás, em Espanha dois clubes foram de imediato apontados como possíveis destinos.

Segundo escreve o jornal Marca, Ronaldo tem no horizonte dois clubes em particular: o Al-Nassr, emblema da Arába Saudita, e o Newcastle, da Premier League. Ponto comum? Ambos têm como dono Mohammed Bin Salman, herdeiro do trono daquele país asiático.

Recentemente, o Chelsea foi apontado como clube atento ao desfecho da polémica criada pela entrevista concedida por CR7 a Piers Morgan. Em setembro, refira-se ainda, recusou uma oferta do futebol árabe.