Elogios na Arábia Saudita: "Cristiano Ronaldo é um campeão, é uma máquina de guerra"

Na Arábia Saudita, Guido Nanni, treinador de guarda-redes do Al Nassr, acompanha de perto Cristiano Ronaldo e elogia a forma como o avançado trabalha, rejeitando a tese de que o nível do campeonato seja baixo.

Guido Nanni, treinador de guarda-redes do Al Nassr, está impressionado com Cristiano Ronaldo. O italiano elogia a mentalidade do jogador português, que apelida de "campeão".

"O Cristiano Ronaldo é um campeão, não desiste de um centímetro no treino e não facilita na vida fora do campo. Está mecanizado para vencer. É também um estímulo extra para os outros companheiros de equipa. É uma máquina de guerra totalmente", afirmou Nanni, em declarações ao portal "bianconeranews".

"O nível técnico é muito mais competitivo do que o que está a ser dito. Estes são jogos de ritmo elevado e cada desafio não deve ser subestimado. Tudo tem de ser preparado taticamente até ao último pormenor", explicou ainda o técnico dos guardiões.

Guido Nanni, de 54 anos, começou nos sub-19 da Lázio e já passou por Roma, Pescara e Al Nassr, como treinador de guarda-redes.