Elma e o golo anulado a Ronaldo: "Tens de substituir a camisola L por uma M"

Irmã de Cristiano Ronaldo recorreu às redes sociais para falar em "roubalheira".

Cristiano Ronaldo viu no domingo um golo ser-lhe anulado já nos minutos de compensação do jogo frente à Udinese, por fora de jogo indicado pelo VAR, depois de ter saltado do banco já na segunda parte do encontro que terminou empatado 2-2.

Quem não deixou passar o golo anulado em branco foi a irmã Elma Aveiro, que recorreu às redes sociais para falar em "roubalheira".

"Com o meu ombro estavas em jogo, irmão", começou por escrever numa história do Instagram.

"Enfim, tens de substituir a camisola L por uma M. Siga. Vai começar a roubalheira", concluiu.