Eliminou Ronaldo da Taça saudita e revela: "Fiquei um pouco desiludido..."

Jean-David Beauguel marcou o golo da vitória do Al Wehda sobre o Al Nassr (1-0), nas meias-finais da Taça saudita e não gostou do comportamento do avançado português em campo.

O Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, foi eliminado na segunda-feira nas meias-finais da Taça saudita, na sequência de uma derrota por 0-1 frente ao Al Wehda.

Jean-David Beauguel, avançado francês de 31 anos, marcou o golo da vitória do Al Wehda e, esta quarta-feira, admitiu não ter ficado satisfeito com o comportamento do avançado português, que ficou visivelmente frustrado com a exibição da sua equipa.

"Fiquei um pouco desiludido. Ele apertou-me a mão sem olhar para mim, com um ar muito desdenhoso. Compreendo que estivesse chateado com a derrota, por ser muito competitivo, mas a sua atitude surpreendeu-me. Mesmo em campo, estava irritado, gritava com os colegas de equipa", referiu, em entrevista ao jornal L'Équipe.

Com a eliminação da Taça, resta apenas a CR7 lutar pela conquista do campeonato saudita na presente época, sendo que o Al Nassr ocupa a vice-liderança, com menos três pontos do que o Al Ittihad, orientado por Nuno Espírito Santo (56).