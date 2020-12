Eleito Jogador do Século, Ronaldo deixa mensagem nas redes sociais

Astro português distribuiu agradecimentos e felicitações na sequência dos Globe Soccer Awards.

Cristiano Ronaldo foi eleito Jogador do Século este domingo, recebendo a distinção na gala dos Globe Soccer Awards, que decorreu no Dubai.

Nas redes sociais, o astro português da Juventus assinalou o feito, distribuindo agradecimentos e felicitações aos restantes galardoados do evento, como Lewadowski ou Jorge Mendes.

"Não podia estar mais feliz com o prémio de hoje! Numa altura em que estou prestes a celebrar o meu 20.º ano como futebolista profissional, o prémio de Jogador do Século é um reconhecimento que recebo com grande alegria e orgulho. Mais uma vez, grande gala no Dubai, num local espetacular como é o Burj Khalifa", começa por referir o CR7, prosseguindo:

"Parabéns ao Rober Lewandowski pelo prémio de Jogador do Ano, ao Hansi Flick, Treinador do Ano, e a Pep Guardiola, Treinador do Século. Também a Casillas e Piqué pelos respetivos prémios Carreira e, por último, ao meu amigo Jorge Mendes, pelo prémio de Agente do Século. Por fim, tenho de agradecer novamente à Família Real do Dubai pelo respeito, amizade e hospitalidade com que me recebem sempre no maravilhoso Dubai e a todos os fãs que votaram em mim por tudo o mundo, foram mais de 21 milhões", acrescentou Ronaldo.