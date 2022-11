Elanga reage às declarações de Cristiano Ronaldo: "Os jovens do United ouvem..."

Avançado de 20 anos do Manchester United comentou as declarações do internacional português sobre os jovens. "Eles não querem saber", afirmou Ronaldo a Piers Morgan.

Anthony Elanga, jovem avançado do Manchester United, falou sobre a polémica entrevista de Cristiano Ronaldo a Piers Morgan, garantindo que a mesma não mudou a sua opinião em relação ao internacional português.

"[Cristiano Ronaldo] É um dos maiores jogadores do Mundo, um modelo a seguir, uma influência. É normal que as pessoas falem disso. Significa imenso para mim. Ajudou-me imenso, não apenas no relvado mas também fora dele. É uma inspiração, tanto para mim como para todos os jovens do [Manchester] United", começou por dizer o jogador sueco de 20 anos, citado pelo jornal "Aftonbladet".

A opinião em relação a Ronaldo mudou?​​​​​​ "Não, nada disso. Quando estou com ele, ele não mudou. É o mesmo Cristiano Ronaldo para mim. Ajudou-me imenso. Mesmo com essa entrevista, foi bom para mim", disse, comentando de seguida as declarações sobre os jovens futebolistas de hoje em dia, que Ronaldo disse não quererem saber.

"O Cristiano falou dos jovens em geral. Nós somos uma nova geração. Estou 100 por cento focado no que estou a fazer, mas consigo entender o que ele disse. Há muitos telemóveis, muita tecnologia. É muito fácil para os jovens jogadores distraírem-se e perderem o foco. Eu estou sempre focado no meu trabalho e no que faço. Os jovens do United ouvem, mas consigo entender o que ele diz", concluiu.

"Os jovens vivem noutra era. Vejo pelo meu filho de 12 anos. A mentalidade é diferente. Têm as coisas mais facilmente, não querem saber. Tem a ver com a "fome". Não os podemos culpar, faz parte da nova geração, das novas tecnologias que os distraem, mas não são iguais. Ouvem, mas... Não me surpreende, mas envergonha-me, quando têm exemplos ao lado. Eu com 18 ou 19 anos queria ver os grandes jogadores, Van Nistelrooy, Rio Ferdinand, Keane, Giggs... Por isso tive este sucesso, esta mentalidade, aprendi isso com eles. Não sou de dar conselhos, prefiro ser um exemplo. Sou dos primeiros a chegar e dos últimos a ir embora. Os detalhes falam por si. Gosto de liderar pelo exemplo. Eles não querem saber. Alguns sim, mas a maioria não. Não me surpreende, mas creio que não terão carreiras longas ao mais alto nível", disse Ronaldo na entrevista.