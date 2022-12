"É um final triste. Ronaldo acaba a carreira com uma entrevista e Messi a vencer o Mundial"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Cristiano Ronaldo foi oficializado, na sexta-feira, como reforço do Al-Nassr. Gary Neville e Jamie Carragher defendem que é um final de carreira "triste" para o português.

Gary Neville e Jamie Carragher, comentadores desportivos na televisão britânica Sky Sports, consideram que Cristiano Ronaldo terá um final de carreira "triste", depois de ter assinado até 2025 com o Al-Nassr.

"Vamos vê-lo menos, naturalmente. Esta mudança diz-nos algumas coisas. Desde logo mostra que o investimento da Arábia Saudita no futebol é sério. Investiram 350 milhões de libras num jogador e querem o Mundial de 2030. Eu achei que ele quisesse continuar na Europa. Isso diz-nos que a oferta é incrível, e talvez o clube europeu que Cristiano quisesse não tenha aparecido", apontou o antigo defesa-direito, que partilhou o balneário do Manchester United com CR7.

"É um final triste, a meu ver. É o fim da carreira dele ao mais alto nível. Isso podia ter acontecido em Old Trafford, se as coisas tivessem sido geridas de forma diferente por ambas as partes", acrescentou o internacional inglês.

O antigo central do Liverpool foi mais duro: "É um final triste, não é? O Ronaldo acaba a carreira com uma entrevista ao Piers Morgan e com o Messi a vencer o Mundial. Não é a melhor forma de sair, certo?", vincou Carragher.