É sósia de Cristiano Ronaldo e diz ter sucesso: "Ganho muito dinheiro e atraio muitas mulheres"

Bewar Abdullah é sósia de Cristiano Ronaldo e diz que consegue fazer dinheiro por ser parecido ao jogador português. E atrai a atenção das mulheres na rua, aponta.

Muita gente sonha em ter uma vida como a de Cristiano Ronaldo e há até quem faça o máximo para se parecer com o internacional português. Como quase todos os futebolistas mais mediáticos, também CR7 tem um sósia. Chama-se Bewar Abdullah, nasceu no Curdistão, no Médio Oriente, mas está a viver no Reino Unido desde 2019.

Em pouco tempo, começou a fazer furor nas redes sociais e agora, segundo o próprio, tem mesmo sucesso por ser parecido - ou achar que o é - com o avançado madeirense.

"Os fanáticos pelo Cristiano Ronaldo contratam-me para as festas de aniversário dos filhos, como presente para eles. Eu vou, cumprimento-os, e ficam muito felizes", adiantou, em declarações ao tabloide britânico The Sun.

"As pessoas vêm ter comigo e pedem fotografias e vídeos", referiu.

E também com as mulheres faz sucesso, diz o sósia. "Ganho muito dinheiro e atraio muitas mulheres. Gritam 'Ronaldo' quando me veem. Quando tenho oportunidade de ver um jogo de Portugal no estádio, o ambiente é muito bom e as pessoas querem que o Ronaldo marque para que eu possa fazer a celebração do 'Siiim'", contou ao The Sun.

Agora só falta "conhecer o verdadeiro Ronaldo": "É o meu sonho."

Na rede social TikTok, Bewar Abdullah tem mais de 1,8 milhões de seguidores e no Instagram já tem mais de 52 mil.