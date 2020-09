É reforço da Juventus e atira: "Ronaldo é como gasolina para mim"

Dejan Kulusevski vai cumprir a primeira temporada ao serviço da "vecchia signora".

A Juventus já tinha assegurado a contratação de Dejan Kulusevski na temporada passada, mas só agora, após uma época de empréstimo ao Parma, é que o extremo sueco terá a oportunidade de se mostrar com a camisola dos campeões italianos.

Na sexta-feira, o jogador de 20 anos foi apresentado oficialmente e respondeu às questões da imprensa, já depois de ter atuado em jogo de preparação com o Novara, no qual, segundo a imprensa italiana, evidenciou excelente entendimento com Cristiano Ronaldo. Kulusevski admite que o português tem sido peça-chave na sua integração e fala no camisola 7 como... "gasolina".

"O Cristiano é fantástico, sou um sortudo por poder aprender com ele. É muito simpático, fala com toda a gente, mesmo sobre temas que não têm a ver com futebol. Quando me diz algo, é como gasolina para mim. Ajuda-me a ser melhor naquilo que faço. Sou muito, muito sortudo por poder jogar com ele. Espero ajudá-lo", afiançou Kulusevski, em conferência de imprensa.