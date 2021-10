"É inacreditável estar num balneário com Ronaldo. Já mudou mentalidades"

Cristiano Ronaldo, astro português do Manchester United

Luke Shaw, lateral do Manchester United, tece rasgados elogios ao astro português.

O regresso de Cristiano Ronaldo ao Manchester United desencadeou impacto profundo no clube e, em pouco tempo, o astro português já mudou a mentalidade no balneário dos "red devils".

Quem o diz é Luke Shaw, lateral-esquerdo inglês, que, além de elogiar o goleador, de 36 anos, vinca a personalidade vencedora de CR7 como ponto essencial da sua competitividade.

"Vocês já sabem a estrela que ele é, o que tem feito ao longo de tantos anos. É inacreditável estar num balneário com ele", começou por referir Shaw, em declarações à BBC Radio 5. "Tem um cariz muito profissional, é por isso que está no topo há tantos anos. Não perde para ninguém em termos de mentalidade e acho que isso já mudou a própria maneira de pensar no balneário", rematou o canhoto.