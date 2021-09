"É fácil culpar Ronaldo, mas foram os companheiros que o traíram"

Paulo Futre aborda a passagem do craque pela Juventus.

Paulo Futre, antigo craque do futebol português, concedeu uma entrevista ao portal "Fanpage" e falou sobre Cristiano Ronaldo, avançado que esta temporada trocou a Juventus pelo Manchester United, uma casa que bem conhece.

"É fácil culpar Cristiano, mas foram os seus companheiros que o traíram", considerou o campeão europeu pelo FC Porto em 1987 e lenda do Atlético. "No primeiro ano marcou, inclusive, um hat trick ao Atlético. É fácil colocar-lhe a culpa, como aconteceu com Messi no Barcelona nas eliminações contra Roma e Liverpool", indicou, referindo-se ao fracasso da Juventus na Liga dos Campeões, prova onde foi eliminada pelo FC Porto na última época.

Ronaldo está de volta a Old Trafford, depois de três épocas na Serie A. Esta época, leva quatro golos marcados em igual número de jogos pelos red devils.

Mourinho também foi tema de conversa com Futre. "Para ele a Roma é um desafio. Um pouco como nos dias do FC Porto ou do Chelsea, que não tinham ganho nada antes dele. Mas só um louco pode reivindicar a vitória imediatamente. Acredito que depois de assinar com a Roma recebeu uma proposta do Real Madrid, mas ele casou-se com o projeto da Roma porque adora desafios, disse.