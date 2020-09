Dupla formada por Ronaldo e reforço da Juventus já dá que falar em Itália

Imprensa italiana aprovou a parceria entre o astro português e o sueco Kulusevski.

A Juventus venceu este domingo o Novara por claros 5-0, em jogo de preparação para a nova temporada e, além de Cristiano Ronaldo, que se destacou ao apontar o primeiro golo da partida, o avançado sueco Dejan Kulusevski deu nas vistas.

Contratado pela campeã italiana à Atalanta na época passada, o jogador de 20 anos amadureceu no Parma, por empréstimo e, agora, teve a oportunidade de se mostrar ao lado do CR7. E a primeira impressão foi francamente positiva, a julgar pela avaliação feita pelo diário Tuttosport.

"Kulusevski não jogou na sua posição natural, mas foi usado como avançado centro móvel, com técnica e força. O golo de Ronaldo surgiu de uma triangulação curta com o sueco, que revelou um entendimento natural com o CR7. Parece já ser um pupilo de Cristiano", escreveu a publicação.

Kulusevski e Ronaldo defrontaram-se recenemente no Suécia-Portugal da Liga das Nações, que a equipa das quinas venceu por 2-0, com um bis do capitão.

A Juve pagou 35 milhões de euros pela contratação do dianteiro nórdico.