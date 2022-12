Duelo entre Ronaldo e Messi à vista? PSG vai jogar um particular à Arábia Saudita

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

O PSG tem marcado um jogo contra os melhores jogadores do Al-Nassr e do Al-Hilal. A data não está confirmada, mas há relatos que apontam para 18 ou 19 de janeiro.

Em janeiro de 2022, devido à pandemia, o PSG falhou uma digressão à Arábia Saudita para disputar um jogo particular contra uma equipa formada pelos melhores jogadores do Al-Nassr e do Al-Hilal. Mas o contrato foi assinado e, portanto, o encontro continua por cumprir.

O portal Goal avançou com a possibilidade de se jogar a 18 de janeiro, mas há relatos que apontam para o dia 19. Até ao momento, não há confirmação oficial de data, nem de que o jogo se vai realizar em breve.

Esta partida ganhou, naturalmente, maior relevo ontem, aquando da oficialização de Cristiano Ronaldo no Al-Nassr. Isto porque poderia haver um reencontro entre o internacional português e Lionel Messi.