Duelo entre Al Nassr e Pepa disponível em português e inglês pela primeira vez na Arábia Saudita

Primeiro encontro desde que Cristiano Ronaldo assinou pelo emblema saudita traz curiosidade. Iniciativa partiu da Liga, não da operadora que detém os direitos

O encontro entre o Al Nassr e o Al-Tai está a ser, também, marcado por uma curiosidade: pela primeira vez na liga saudita, o encontro é transmitido nos idiomas de inglês e português.

A iniciativa partiu da liga saudita e não da operadora que detém os direitos televisivos, sendo já um primeiro sinal da chegada de Cristiano Ronaldo ao campeonato.

Leia também Vídeos Desfeito o mistério do abraço de Ronaldo a Aboubakar Avançado português saudou o camaronês no balneário do Al Nassr, após ser apresentado, e transmitiu-lhe uma mensagem: "O Noronha manda-te um abraço", disse Ronaldo em português. Ronaldo referia-se a João Carlos Noronha, médico da seleção que operou o joelho esquerdo de Aboubakar (rotura total do ligamento cruzado anterior e ligamento lateral interno) quando este representava o FC Porto, em 2018.

O português, recorde-se, não faz parte das escolhas de Rudi Garcia para defrontar a formação orientada pelo português Pepa.