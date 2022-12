Dolores sai em defesa de Ronaldo: "Quem me dera que o nosso povo pensasse grande..."

A mãe de Cristiano Ronaldo anunciou nas redes sociais que vai apoiar a Seleção Nacional no jogo com a Suíça e deixou uma mensagem de força ao filho, substituído na derrota contra a Coreia do Sul (1-2).

A mãe de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, deixou este sábado uma mensagem de apoio ao filho, que foi substituído na segunda parte da derrota de Portugal contra a Coreia do Sul (1-2), na última partida do Grupo H do Mundial'2022, no qual a Seleção Nacional acabou em primeiro lugar.

"Meu orgulho, meu grande filho, quem me dera que o nosso povo pensasse grande... seguramente teríamos mais campeões como tu", escreveu numa "história" do Instagram.

Dolores revelou ainda que vai apoiar presencialmente a Seleção Nacional no jogo com a Suíça, na terça-feira (19h00), relativo aos oitavos de final do Mundial, escrevendo: "A mão já vai".