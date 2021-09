Nas redes sociais, Dolores Aveiro deu conta que já está em Manchester para apoiar Cristiano Ronaldo no jogo de estreia pelo United. Além disso, a mãe do avançado desejou sorte ao Sporting para o clássico frente ao FC Porto. [veja as publicações no Instagram]

