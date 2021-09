Dolores Aveiro ao lado do "Cristiano Ronaldo de chocolate": "É só para mim"

No Museu CR7, na Madeira, está exposta uma estátua de Cristiano Ronaldo feita de chocolate.

Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, posou ao lado da estátua feita de chocolate que está exposta no museu de CR7, na Madeira, e partilhou a fotografia nas redes sociais. "Quem quer um pedacinho de chocolate? Este é só para mim", escreveu.

A obra está no museu do português desde março de 2020 e tem 1,87 metros de altura. Foram utilizados 120 quilogramas de chocolate suíço na sua conceção, da responsabilidade do mestre chocolateiro Jorge Cardoso.