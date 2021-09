Dois anos depois, dono do Manchester United voltou a Old Trafford para ver Ronaldo

Avram Glazer, um dos donos do Manchester United, não era visto em Old Trafford desde agosto de 2019, segundo o Daily Mail. Voltou ontem, no jogo de estreia de Ronaldo.

Avram Glazer, um dos donos do Manchester United, esteve em Old Trafford, no sábado, e assistiu à vitória por 4-1 sobre o Newcastle, em que Cristiano Ronaldo fez a estreia e bisou. De acordo com o Daily Mail, o dirigente, que reside em Tampa Bay, Florida, não era visto no estádio dos red devils desde agosto de 2019.

Recorde-se que os ir mãos Glazer - os donos do clube - têm sido muito contestados pelos adeptos, especialmente depois da Superliga europeia, que provocou mesmo protestos e até uma invasão a Old Trafford que impediu a realização do jogo com o Liverpool no dia agendado. No entanto, ontem não se registaram quaisquer problemas, até porque as atenções estavam, quase exclusivamente, viradas para o português.