Jorge Mendes, empresário do astro português, em entrevista concedida ao "L´Équipe"

Em entrevista concedida ao "L´Équipe", Jorge Mendes, um dos maiores empresários do mundo do futebol e agente de Cristiano Ronaldo, falou sobre a atribuição da Bola de Ouro, troféu para o qual o astro português está novamente nomeado.

Para o empresário, não há dúvidas: "A Bola de Ouro tem um nome."

"Os números de Cristiano Ronaldo falam por ele e deveriam ser o bastante para vencer mais uma Bola de Ouro. A marca absolutamente notável de 115 golos ao serviço da seleção portuguesa fazem dele o recordista absoluto da história do futebol mundial", começou por dizer Mendes sobre o agora jogador do Manchester United.

"[Ronaldo] Bateu, este ano, um recorde de 15 anos, ao que se junta o de maior goleador da história do futebol mundial (794). Este, que é o maior feito da história do futebol, deveria ser decisivo na atribuição do troféu, porque ele continua a demonstrar que é, sem margem de dúvidas, o melhor jogador de sempre da história do futebol mundial", continuou.

"É verdade que é um troféu individual, mas não esqueçamos que Cristiano Ronaldo foi o melhor marcador do exigente campeonato italiano, foi o melhor marcador do último Europeu (sendo ele o melhor goleador da história da competição), detém o recorde de máximo marcador da Liga dos Campeões, é o único jogador do mundo que ganhou tudo em três países diferentes (campeonato, taça, supertaça, melhor jogador, melhor marcador), com a máxima competitividade como acontece em Inglaterra, Itália e Espanha. Tudo isto aos 36 anos, mas com uma regularidade absolutamente única e com um compromisso e uma capacidade de superação fenomenais", disse ainda, antes de concluir:

"Do meu ponto de vista, a Bola de Ouro tem um nome: Cristiano Ronaldo. Ele nunca mereceu tanto a Bola de Ouro."

De recordar que o vencedor do troféu atribuído pela "France Football" será desvendado em novembro.