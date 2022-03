Palavras de Bruno Fernandes destacadas em Espanha: "Dizem que Cristiano não toca na bola..."

Bruno Fernandes elogiou desempenho do companheiro na Seleção e no Manchester United

Apesar da ausência de golos, Cristiano Ronaldo voltou a merecer a confiança de Fernando Santos para jogar os 180 minutos no play-off de acesso ao Mundial. Bruno Fernandes, companheiro na Seleção e no Manchester United, gostou do que viu.

"Muita gente diz: 'Cristiano não toca na bola, Cristiano não apareceu no jogo'. Sim, mas ele criou muitos espaços. Deixou muitos espaços para que outros jogadores marcassem. Provavelmente os meus dois golos de hoje, também foram por causa dele...", afirmou, no final do encontro com a Macedónia do Norte em declarações destacadas esta quarta-feira pela imprensa espanhola.

Bruno Fernandes detalhou o comportamento do melhor marcador da história da Seleção nos dois golos que carimbaram o passaporte para o Catar.

"No primeiro faz a assistência, no segundo, porque foi ao chão, o central foi com ele e deixou-me o espaço para estar sozinho na área e marcar o golo. Isso também é importante, mas as pessoas que, digamos, não quero dizer que não compreendem o futebol, mas que não têm a visão completa do campo, não compreendem que Cristiano desempenhou um papel nesses golos", explicou.