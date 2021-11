Declarações do treinador Gian Piero Gasperini após o Atalanta-Manchester United (2-2), jogo marcado pelos dois golos de Ronaldo

Sobre Ronaldo: "Ouvi um dia alguns dizerem que o Ronaldo era um problema, imaginem só! Raramente não acerta no alvo, metade das vezes que remata é golo, a outra metade é o guarda-redes que defende".

No final do jogo: "Disse-lhe algo em italiano, mas vou censurar aqui na televisão. No fundo, disse-lhe para me deixar em paz".