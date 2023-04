"Disse ao Cristiano Ronaldo que o odiava quando era miúdo", assume Dybala

A rivalidade entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi fez com que o argentino Paulo Dybala odiasse o internacional português. Mais tarde, jogaram juntos e viveram "três bons anos".

Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo partilharam o balneário da Juventus durante três temporadas e a relação entre os dois bons era boa. Mas em tempos, ainda criança, o avançado argentino não gostava nada do avançado português, devido à rivalidade entre este e o também argentino Lionel Messi.

Em entrevista ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport, o agora jogador da Roma contou que revelou esse facto ao madeirense.

"Com o Cristiano Ronaldo tive três bons anos. A equipa era muito forte e ele deu-nos algo a mais. Na Argentina, a rivalidade entre Messi e Cristiano é muito vivida e, obviamente, quando era criança sempre estive do lado de Messi. Uma vez íamos jogar fora de casa, estávamos a viajar e ele estava sentado mais à frente no avião, mas a certa altura veio ter comigo para falarmos sobre futebol e outras coisas. Conversámos sobre as nossas vidas e então eu disse-lhe que quando era miúdo o odiava. Rimos os dois com isso e sempre tivemos uma boa relação. Tínhamos boas conversas", confessou Dybala.