Ainda o contrato de 200 milhões de Ronaldo: "Afasta as pessoas do futebol"

Max Eberl, diretor desportivo dos alemães, critica possível novo contrato do craque português com o Al-Nassr

Cristiano Ronaldo ainda não tem o futuro definido. Ainda assim, são vários os jornais que colocam o português no Al-Nassr, num contrato astronómico, de 200 milhões por temporada. Na Alemanha, os valores não são muito bem vistos.

"Quando vejo falar de 200 milhões para Ronaldo durante duas temporadas penso que é um absurdo. Está fora deste mundo. Afasta as pessoas do futebol", explicou Max Eberl, diretor desportivo do Leipzig.

Segundo o jornal Marca, Cristiano Ronaldo assinará por dois anos e meio com o atual segundo classificado do campeonato saudita, auferindo um vencimento de 200 milhões por cada temporada, com salário e acordos publicitários já incluídos.