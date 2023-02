Diretor desportivo do Bayern conta o que disse a Jorge Mendes sobre Ronaldo

Hasan Salihamidzic confirma que a possibilidade de Ronaldo rumar ao Bayern foi levantada, mas que o clube nunca ponderou contratar o jogador.

No mercado de verão, após a primeira época no Manchester United, e depois da rescisão de contrato com os red devils, em novembro, Cristiano Ronaldo foi associado ao Bayern Munique. O diretor desportivo dos bávaros, Hasan Salihamidzic, garante, no entanto, que nunca ponderou contratar o português.

"Falamos sobre a possibilidade de contar com Ronaldo. Mas eu disse claramente ao Jorge Mendes: 'isso não é viável para nós'. O Ronaldo não se encaixa no Bayern, nem financeiramente nem desportivamente. Não se encaixa na nossa filosofia, nem no desenho tático da equipa", explicou numa entrevista ao jornal alemão Bild.

Salihamidzic não confirmou, contudo, quando surgiu a conversa com o empresário Jorge Mendes.