Dias Ferreira quer Cristiano Ronaldo como investidor na SAD do Sporting

Antigo candidato à presidência do Sporting manifestou desejo à frente de Dolores Aveiro, mãe do craque português

Dias Ferreira, antigo candidato à presidência do Sporting, quer Cristiano Ronaldo como investidor da SAD do clube leonino.

Durante o almoço de comemoração do 117.º aniversário do Sporting, na Madeira, Dias Ferreira, à frente de Dolores Aveiro, mãe do futebolista, manifestou o desejo em ver CR7 como parceiro e investidor do clube leonino.

Dias Ferreira, que concorreu mais do que uma vez à presidência dos leões, foi o convidado do Núcleo do Sporting da Madeira para o almoço de aniversário do clube.