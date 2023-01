Detalhes de uma conversa com Ronaldo: "Era uma bomba-relógio pronta a explodir"

Dwight Yorke, antigo avançado do Manchester United, recorda uma conversa com o craque português.

Dwight Yorke, antigo avançado do Manchester United, revelou alguns detalhes de uma conversa que teve com Cristiano Ronaldo, antes de o craque português ter concedido a polemica entrevista a Piers Morgan, que acabaria por ter sequência na rescisão de contrato com os red devils. O tobaguenho, agora treinador do Macarthur FC, da Austrália, lembrou a desilusão que viu em CR7.

"Aquilo que o Cristiano fez não me surpreendeu. Tive uma conversa com ele antes de vir para a Austrália, quando passei um período de dez dias de observação no Manchester United, onde tive acesso aos bastidores. Tive a sorte dele me ter dado 30 minutos do seu tempo para falarmos. Sabia que havia ali uma pessoa que não estava feliz com o que se passava no clube. Expressou-o de uma forma muito aberta e honesta na minha opinião. Ele estava claramente infeliz", disse Yorke, citado pelo The National.

"Sentiu que o clube não estava a evoluir da forma como queria. Senti que, caso aquilo não mudasse, alguma coisa viria a acontecer. Por isso, quando aquilo tudo saiu, percebi que já era uma verdadeira bomba-relógio, já pronta a explodir", prosseguiu, deixando algumas palavras em defesa de Ronaldo. "Sei que está ali uma pessoa verdadeiramente apaixonada pelo Manchester United, que queria levar o clube de volta ao topo. Mas ele claramente sentiu que a única forma de o conseguir fazer seria ele ser o líder. Sendo o melhor marcador, sentiu que não o respeitaram como devia, porque sem ele, na época passada, o United não teria ficado nem perto de onde ficou. Creio que ele sentiu que não lhe dão crédito suficiente, que há muita crítica na sua direção. Ele chegou a ponto em que disse basta. Sentiu que o clube não ia na direção que ele queria. Ele queria liderar e não lhe deram essa oportunidade. E aquilo explodiu", vincou.

Para Ronaldo, segue-se a aventura no Al Nassr e os efeitos já se fazem sentir. "Toda a gente está a falar da Arábia Saudita. O futebol saudita está no mapa mundial por causa dele. Irá certamente criar o seu próprio legado lá e continuará a ser bem-sucedido", rematou Yorke.