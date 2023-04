"Desde que Ronaldo chegou, negociar com os jogadores ficou mais fácil"

Ronaldo encanta com a camisola do Al Nassr

CEO do Al Nassr fala dos efeitos sentidos com a contratação do português e que vão além do rendimento dentro das quatro linhas.

Na Arábia Saudita não há grandes dúvidas: a chegada de Cristiano Ronaldo foi uma aposta ganha e a vários níveis. Ahmed Alghamdi, CEO do Al Nassr, falou sobre os efeitos visíveis com a chegada do internacional português ao clube e que vão muito além dos golos que marca dentro das quatro linhas.

"A chegada de Ronaldo é uma grande vantagem para o nosso campeonato, sem dúvida. Desde que ele chegou, negociar com os jogadores ficou mais fácil, essa é a verdade. Trata-se de um acordo histórico e é a evidência do grande renascimento que estamos a viver. Tudo isto em torno do Al Nassr está a ecoar pelo mundo fora", afirmou, citado pelo SportsKeeda.

"Creio que Cristiano Ronaldo terá um grande impacto positivo na imagem externa do país e mostrará ao mundo o tamanho do progresso e da civilização da Arábia Saudita", acrescentou.

A produção desportiva de Ronaldo também não deixa margem para dúvidas: 11 golos marcados em igual número de jogos com a camisola do Al Nassr.