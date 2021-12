Deixa o United com um grande elogio de Ronaldo: "Nada é impossível para ele"

Craque português deixou umas palavras a Michael Carrick numa publicação nas redes sociais.

Depois de um bis contra o Arsenal e ultrapassada a barreira dos 800 golos na carreira, Cristiano Ronaldo despediu-se de Michael Carrick, treinador que deixou o banco do Manchester United depois de fazer a transição entre Solskjaer e Ralf Rangnick.

Através de uma publicação nas redes sociais, o capitão da Seleção Nacional deixou umas palavras ao treinador, com quem também jogou, na primeira passagem pelo clube inglês. "O Michael Carrick foi um grande jogador e pode tornar-se num grande treinador também. Nada é impossível para ele. Pessoalmente, estou orgulhoso por ter jogado com ele ao meu lado e de o ter tido como treinador no nosso banco. Mas agora é tempo de o mister Ralf Rangnick assumir o comando. Vamos começar!", escreveu Ronaldo no Instagram.

Carrick orientou os red devils em três partidas: venceu Villarreal, para a Champions, e Arsenal, para o campeonato, prova onde alcaçou um ponto em casa do Chelsea.