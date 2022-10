"Dei uma lição ao Ronaldo no primeiro treino, gosto de acreditar que lhe mudei a carreira"

Phil Babb apadrinhou o primeiro treino de Ronaldo no Sporting e recorda esse dia e a evolução do agora jogador do Manchester United

Corria a época 2001/02 e Ronaldo, ainda com 16 anos, era chamado pela primeira vez aos treinos da equipa principal do Sporting por Laszlo Boloni. Nessa época não jogou ainda, só na seguinte, mas foi o primeiro contacto com jogadores experientes e batiudos como Phil Babb. O irlandês, em entrevista ao Tribal Football, recorda a aparição do rapaz magrela e com madeixas que o irritava com dribles estonteantes e ao qual teve de dar uma lição que espera tenha sido valiosa.

"Lembro-me do primeiro treino, porque lhe dei uma porrada. Começou a tentar fazer uns malabarismos e eu, com 30 anos e há muito no futebol, tive de meter o pé. Ele era um rapaz muito franzino, com umas madeixas no cabelo, que não parava de correr para cima de mim. Tive de lhe dar uma lição mais sombria à antiga e deixei-o marcado. Gosto de acreditar que lhe mudei a carreira para sempre depois disso", afirma Phil Babb.



"Víamos que ele tinha truques e habilidades para ser um bom jogador, mas havia outro jovem na altura, chamado Ricardo Quaresma, que estava a jogar de forma regular. O Cristiano Ronaldo estava no banco e, entre os dois, diria na altura que o Quaresma era melhor jogador. Ronaldo tinha tudo, a força de um miúdo de 16 anos, o toque de bola, a velocidade, que acabaram por levá-lo a mudar-se para o Real Madrid. Afinal de contas, teve uma boa carreira", prosseguiu o irlandês, que o aponta a melhor jogador de sempre.

"Era algo que não se via no Ronaldo e é por isso que, quando me perguntam, eu digo sempre que ele é o melhor de sempre. Porque teve de trabalhar por isso. Do ponto de vista físico, passou de um magrela para um Adônis do desporto. Trabalhou nisso, não foi um talento natural, como o Lionel Messi tem. O centro de gravidade e os pés rápidos foram uma dádiva de Deus ou como lhe queiram chamar. As pessoas diziam que o Messi era brilhante e imparável quando começou a aparecer, mas o Ronaldo não era assim. Técnica, fintas, velocidade, físico e ficar até tarde a treinar. Trablhou nessas coisas e aplicou-as nos países onde esteve. Para mim é isso que faz dele o melhor de sempre. Vendo de onde veio e o que atingiu, tem sido uma percurso incrível", finaliza Phil Babb.