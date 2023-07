Defrontou Ronaldo e revela: "Disse-lhe que era o melhor de sempre"

Berat Ozdemir, médio turco do Al Ettifaq, revelou alguns pormenores de uma conversa com o astro português, após tê-lo enfrentado na última edição do campeonato saudita.

Berat Ozdemir, médio turco de 25 anos, deixou o Trabzonspor pelo Al Ettifaq no verão do ano passado e, após ter completado a sua época de estreia na Arábia Saudita, aproveitou uma entrevista para revelar pormenores sobre a sua primeira interação com Cristiano Ronaldo, que representa o Al Nassr.

"Antes de mais, o que posso dizer é que Ronaldo estava muito bem fisicamente. Nós conversámos e eu disse-lhe: 'Para mim, és o melhor jogador de sempre'. Ele agradeceu-me e falámos sobre mais algumas coisas. Foi um bom dia", contou, em declarações reproduzidas pelo portal Goal.

Considerando que entre CR7 e Messi, o avançado português é o "GOAT" (sigla para Melhor de Todos os Tempos, em inglês), Ozdemir acrescentou: "Cristiano Ronaldo domina o jogo por inteiro, não apenas a bola no campo".

De resto, o médio também reagiu à chegada de Steven Gerrard para o comando técnico do Al Ettifaq, mostrando-se entusiasmado por trabalhar junto do lendário capitão do Liverpool.

"Gerrard é um dos jogadores mais importantes de sempre. Trabalhar com ele vai ser uma experiência magnífica, sem dúvida. Estou muito curioso em relação à sua abordagem tática e nos treinos", admitiu Ozdemir.