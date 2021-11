Cristiano Ronaldo confirmado no onze inicial

Ranieri nem quer ouvir falar no problema que pode ser a presença do internacional português no Manchester United

Têm sido algumas as vozes que defendem um Manchester United não necessariamente mais forte com Cristiano Ronaldo. Claudio Ranieri, treinador do Watford e próximo adversário de CR7, rejeita totalmente a ideia.

"Não, não não, deem-me o Cristiano, por favor, não é um problema para mim. Eu deixo-o jogar os minutos todos", afirmou o antigo campeão inglês, em conferência de imprensa.

Para além de considerar o United mais forte com o internacional português em campo, Ranieri continua a encarar Ronaldo como um dos melhores do planeta.

"O Cristiano é um dos melhores jogadores do mundo. Ele é bom para o futebol, porque acho que muitos miúdos olham para ele e para os melhores. É um bom atrativo para o futebol", explicou.