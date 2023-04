Declarações sobre lágrimas de Ronaldo desmentidas por jogador marroquino

Ronaldo foi o rosto da desilusão portuguesa com a eliminação no Catar

Sofiane Boufal assegura que não disse ter gostado de ver o craque português a chorar com a eliminação no Mundial.

Causaram impacto as alegadas declarações de Sofiane Boufal, jogador marroquino, sobre as lágrimas de Cristiano Ronaldo após o adeus de Portugal ao Mundial, mas as mesmas, afinal, não são verdadeiras.

O atual jogador do Al-Rayyan, do Catar, recorreu às redes sociais para assegurar que não disse ter gostado de ver o craque português a chorar.

"Não é verdade o que tem circulado sobre a declaração de Sofiane Boufal sobre Ronaldo. Perguntamos-lhe se Ronaldo chorou na Campeonato do Mundo do Catar, e a resposta dele foi com o seguinte texto: 'Com todo o respeito por Cristiano Ronaldo, prefiro que ele chore, não nós. Ficámos particularmente felizes com a nossa conquista", explicou, por seu lado, Omar Qahtan, jornalista do Al-kass, que divulgou as declarações de Boufal.

Recorde-se que Marrocos derrotou Portugal por 1-0 nos quartos de final do torneio.