De Gea e o peso de Ronaldo no Manchester United: "Só de o ver a entrar pela porta..."

Espanhol concedeu entrevista ao El País e falou de Cristiano, destacando o exemplo que é para os mais jovens

Lenda do Manchester United, Cristiano Ronaldo nem sempre tem sido muito feliz neste regresso a Old Trafford. David De Gea, ainda assim, destacou o peso do internacional português no balneário dos red devils.

"Só de o ver a entrar pela porta dá logo vontade de fazer as coisas bem. Ele cuida bem de si próprio, trabalha arduamente, é muito exigente consigo próprio. Penso que está um pouco mais calmo do que antes, mas é uma máquina. Isso é bom para todos os jovens", afirmou, em entrevista ao El País.

De Gea analisou ainda o início de Rangnick no United e as falhas da equipa, que continua, segundo o espanhol, a não defender bem.

"Rangnick? Quer que sejamos intensos, que tentemos sempre pressionar, que sejamos muito activos... É isso que estamos a tentar fazer: sermos intensos e tentar recuperar a bola o mais alto possível em campo, tentar criar alguns danos. Sabemos que temos de defender melhor e é isso que estamos a tentar fazer, mas é difícil para nós", explicou.